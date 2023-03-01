Депутаты обсудили и одобрили принятие примерной программы законопроектной деятельности областной Думы на 2023 год

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы за 2022 год.

Изначально в ней было 65 законопроектов, однако в течение года дополнительно внесено ещё 79. Почти половина из дополнительно внесённых документов имеет социальную направленность.

- Введение новых льгот и выплат в 2022 году связано не только с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, но и с решением других важных социальных задач, - отметил председатель комитета. - Взяв на себя определенные социальные обязательства, региональные власти их выполняют, и готовы брать на себя новые в соответствии с меняющейся ситуацией.

Также на заседании обсудили примерную программу законопроектной деятельности областной Думы на 2023 год. Предполагается, что депутаты рассмотрят 82 региональных законопроекта и выступят с 4 законодательными инициативами на федеральном уровне.

- Традиционно бюджет у нас социально ориентированный, соответственно, в законопроектной деятельности повышенное внимание уделяется законам социальной направленности, - подчеркнул Владимир Мищенко. – Большие блоки законопроектов предполагается рассмотреть по вопросам государственного строительства, экономической политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства.

Депутаты приняли решение рекомендовать рассмотреть примерную программу законотворческой деятельности на 2023 год на заседании Мурманской областной Думы.

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