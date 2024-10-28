Состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Депутаты рассмотрели законопроект, уточняющий исключительный случай заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договора купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков. Такая заготовка будет осуществляться на территориях, подлежащих расчистке, то есть не требующих сохранения подроста и насаждений. Документ также сокращает период заготовки.

В новой редакции она будет проводиться с 15 по 29 декабря текущего года.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

В первом чтении и окончательной редакции парламентарии рекомендовали к принятию проект закона, который предлагает отнести к полномочиям профильного министерства области решения о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции, капремонта магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и их неотъемлемых технологических частей.

Депутаты обсудили и одобрили законопроект, устанавливающий единые требования к порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Согласно общему правилу, отловленные особи помещаются в пункты временного содержания для проведения стерилизации, вакцинации и иных мероприятий. Срок содержания – не более двадцати дней. Животные без владельца, не проявляющие немотивированную агрессивность, как и прежде, после карантинирования, маркирования, чипирования, стерилизации и вакцинации подлежат возврату в прежнюю среду обитания. Законопроект также предусматривает возможность умерщвления особей в отдельных случаях. Среди них, необходимость прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, наличие неизлечимых последствий острой травмы, обнаружение признаков болезней, опасных для человека, а также проявление немотивированной агрессивности по результатам проведения освидетельствования в установленном порядке и фиксирование факта нападения конкретного животного на человека.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31014/