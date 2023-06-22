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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 10:00

Депутаты обсудили и приняли закон «Об исполнении бюджета Мурманской области за 2022 год»

Вчера состоялось очередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты областной Думы, руководители профильных министерств, представители Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания – законопроекты, разработанные в интересах различных категорий граждан. Рассмотрены и приняты в окончательной редакции законы, регулирующие вопросы привлечения медицинских и педагогических кадров в регион.

В частности, в окончательной редакции принят законопроект о новой мере социальной поддержки для педагогических работников колледжей, общеобразовательных школ и детских садов, которые переехали в регион и впервые заключили трудовой договор с образовательной организацией. Им будут компенсироваться расходы на оплату жилых помещений из областного бюджета.

Также принят закон, который конкретизирует условия предоставления права на получение мер социальной поддержки для медработников, приехавших в Мурманскую область и впервые заключившим трудовой договор на врачебную должность или должность среднего медперсонала.

В первом чтении и окончательной редакции принят региональный закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области». Речь идёт о поэтапной передаче в областное подчинение инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципалитетов и имеющих низкую эффективность и надежность. Переходный период займёт два года начиная с 1 января 2024 года.

Депутаты обсудили и приняли закон «Об исполнении бюджета Мурманской области за 2022 год». Большинство депутатов согласились утвердить представленный отчёт, где отмечено, что доходы областного бюджета превысили ожидания и составили порядка 106 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем было утверждено законом о бюджете. Расходы исполнены в общем объёме 130,9 миллиарда рублей, что на 29,7% больше, чем в 2021 году. Дефицит составил 24,9 миллиарда рублей. Учитывая то, что за предыдущие года сформировался остаток в 18,8 миллиарда, дефицит бюджета в итоге составил 6,1 миллиарда рублей.

Также областной Думой принят закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2022 год».

Региональные парламентарии поддержали и приняли в окончательной редакции изменения в закон «Об административных правонарушениях в Мурманской области», которые устанавливают для владельцев животных административную ответственность в виде предупреждения или штрафа за нарушение отдельных требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Процедуру окончательного чтения прошли законопроекты, которые приводят региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. В частности, приняты изменения в законы «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области», «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области», «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области», «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28106/

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