Депутаты обсудили изменения в региональные законы в сфере землепользования и сельского хозяйства

Состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон «Об определении в Мурманской области территорий, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование».

Законопроект разработан в связи с изменением организационной структуры органов местного самоуправления: заменой статуса «муниципальный район» на «муниципальный округ». Документом также предлагается уточнить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование.

В центре внимания парламентариев были также изменения в региональный закон «О развитии сельского хозяйства Мурманской области». Предлагается включить в число получателей мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов.

Эти два законопроекта комитет рекомендовал Думе принять в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии обсудили и приняли к сведению информацию председателя сельскохозяйственного производственного кооператива оленеводческо-промыслового хозяйства малочисленных народов Севера «Оленевод» Андрея Рейзвиха о принятии в новой редакции закона «О северном оленеводстве Мурманской области».

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