Депутаты обсудили меры поддержки северян старшего поколения

Комитет Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь провёл выездное заседание на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мурманске. В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, сенатор РФ Лариса Круглова, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, председатель комитета по молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева, представители региональных министерств здравоохранения, культуры и спорта.

Гости дома-интерната оценили условия проживания в соцучреждении и обсудили реализацию региональной госпрограммы «Активное долголетие» и губернаторского проекта «Северное долголетие». Экскурсию по соцучреждению провёл директор Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей Ершов. В ходе визита депутаты осмотрели жилые помещения, медицинские кабинеты и зоны реабилитации. Особое внимание было уделено вопросам питания и лекарственного обеспечения постояльцев.

– Пожалуй, каждому человеку в зрелом, пожилом возрасте важно, чтобы он не оставался один, – поделилась мнением депутат Лариса Орлова. – В этом учреждении созданы все условия, чтобы люди старшего поколения были окружены заботой. Здесь и медицинское обслуживание на достойном уровне, и сбалансированное питание, а культурно-досуговая программа заслуживает самой высокой оценки. Несмотря на состояние здоровья и физические возможности, постояльцы дома-интерната и танцуют, и поют, и занимаются творчеством. А главное, люди здесь ощущают себя единой семьей и чувствуют внимание со стороны сотрудников учреждения.

С докладами О реализации госпрограммы «Активное долголетие» и проекта «Северное долголетие» выступили представители профильных министерств и ведомств, курирующие направления программы. Прозвучало, что в Мурманской области для жителей старшего возраста проект запущен с 1 июля 2025 года по поручению губернатора в рамках плана «На Севере — жить!». Его основные направления – содействие занятости, забота о здоровье, организация досуга и спорта, серебряное волонтёрство и цифровая грамотность.

Для граждан пожилого возраста в пространствах «СОПКИ.СПОРТ» выделено бесплатное время для посещения. В бассейнах региона организованы сеансы оздоровительного плавания, еженедельно в рамках проекта «Бодрое воскресенье. Долголетие» проходят занятия оздоровительной физкультурой и скандинавской ходьбой.

Прозвучало, что в регионе открываются гериатрические кабинеты, где северяне могут получить квалифицированную оценку их здоровья и рекомендации врача. Закуплены «Кнопки жизни» для одиноких северян, нуждающихся в долговременном уходе. С середины прошлого года более 80 тысяч пожилых людей прошли профосмотры, включая диспансеризацию. Отдельно отмечено направление, которое объединяет волонтёров старшего возраста – это серебряное волонтёрство. В учреждениях культуры в рамках клубных формирований, в организациях социального обслуживания пожилые граждане активно занимаются плетением маскировочных сетей, пошивом носилок, вязанием, изготовлением окопных свечей, отправляют письма и открытки бойцам в зону проведения СВО.

Участники заседания отметили, что суровые климатические условия требуют особого подхода к организации медицинского обслуживания и социальной адаптации, досуга и спортивных мероприятий для пожилых людей. Отдельно подчеркивалась слабая информированность жителей региона о работе программы и возможностях для старшего поколения северян.

– Старшее поколение также нуждается в активном образе жизни, как и молодёжь, – отметила сенатор Лариса Круглова. – По программе «Северное долголетие» практически во всех муниципалитетах региона пожилые люди могут активно заниматься спортом, посещать различные мероприятия. Мы понимаем, что у людей на пенсии появляется больше времени и их нужно чем-то занять. А здоровый образ жизни всегда приветствуется, поэтому и пожилые люди должны активно вовлекаться в занятия спортом. Я, как посол ГТО в Мурманской области, всегда говорю о том, что у нас без ограничения по возрасту можно сдавать нормы ГТО и получать знаки отличия.

– Сегодня мы познакомились с работой дома-интерната для престарелых и инвалидов, пообщались с постояльцами. Впечатления только положительные. Отдельно отмечу итоги обсуждения реализации проекта «Северное долголетие». Он даёт пожилым северянам возможности заниматься спортом или любимым делом, найти работу, вести активный образ жизни по всем направлениям. Считаю необходимо шире информировать северян об этом проекте. Наша цель в том, чтобы северяне жили не просто дольше, но и качественно, сохраняя активность и здоровье, – подчеркнул Станислав Гонтарь.

Вторым важным блоком заседания стало обсуждение законопроектов о внесении изменений в областные законы о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми и о мерах соцподдержки многодетных семей по оплате ЖКУ.

Комитет принял решение рекомендовать областной Думе принять законопроекты в первом чтении и окончательной редакции.

