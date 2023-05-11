Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 14:00
Депутаты обсудили отчёт о результатах приватизации государственного имущества Мурманской области в 2022 году
В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания депутатов был отчёт правительства региона о результатах приватизации государственного имущества Мурманской области в 2022 году.
Как следует из документа, все запланированные на прошлый год мероприятия были проведены. В результате получены финансовые средства в размере свыше 4 миллионов рублей, которые уже поступили в областной бюджет в полном объёме.
Парламентарии приняли решение рекомендовать областной Думе принять отчёт к сведению.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27799/
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