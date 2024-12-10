Депутаты обсудили планы законотворческой работы на первую половину 2025 года

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой.

Говоря об итогах деятельности комитета в этом году, Лариса Круглова особое внимание уделила Молодёжному парламенту при Мурманской областной Думе, куратором которого выступает профильный комитет.

— В первом полугодии 2024 года ребятами проведено множество социально значимых мероприятий в самых разных направлениях. Кроме этого, члены комитета Думы и Молодёжного парламента приняли участие в публичном обсуждении проекта Стратегии молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. В составе делегации Мурманской области семь членов Молодёжного парламента вместе с депутатами областной Думы побывали на Всемирном фестивале молодёжи – самом масштабном молодежном событии в мире, которое проводилось по Указу Президента России Владимира Путина. На площадке областной Думы прошли заседания Молодежного парламента, на которых обсудили вопросы участия молодых парламентариев в форумах, организованных Федеральным агентством по делам молодежи, в мероприятиях в муниципальных образованиях Мурманской области, а также сотрудничество с Избирательной комиссией области в целях повышения правовой и электоральной культуры молодежи. В ноябре в Карелии состоялось заседание Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, на котором председателем Совета единогласно был избран Павел Хлопонин – председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31419/