Депутаты обсудили проект закона, вносящий изменения в статью 5 закона «Об образовании в Мурманской области»

Состоялось заседание комитета областной Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова.

Депутаты уточнили формулировки полномочий правительства Мурманской области в установлении меры социальной поддержки граждан, которые обучаются в образовательных организациях на территории Мурманской области и нуждаются в помощи, предоставляемой в виде стипендии, материальной помощи и других денежных выплат.

Перечень получателей таких мер социальной поддержки планируется дополнить студентами федеральных вузов, филиалы которых находятся в регионе.

— Региональная власть с большим вниманием относится к нашему подрастающему поколению, создавая условия для равных возможностей всех обучающихся в Мурманской области, – отметил Алексей Гиляров.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31535/