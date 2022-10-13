Депутаты обсудили результаты анализа эффективности реализации мер государственной поддержки семей северян, имеющих детей

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, уточняет наименование Пенсионного фонда РФ.

Так, с 1 января 2023 года ведомство, объединившись с Фондом социального страхования России, будет переименовано в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты заслушали и обсудили результаты анализа эффективности реализации мер государственной поддержки семей северян, имеющих детей, о которых проинформировал аудитор Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Отмечалось, что забота о семьях с детьми, подрастающем поколении в Кольском Заполярье, как и в целом по стране, является одним из основных направлений государственной социальной политики. В Мурманской области действует более 20 мер поддержки: федеральные – государственные пособия и выплаты, материнский капитал, льготные условия получения ипотеки и помощь в погашении ипотечных жилищных кредитов, и региональные – как дополнительный комплекс мер. Среди них, дополнительное единовременное пособие при рождении либо усыновлении одновременно двух и более детей, ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет для женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 26 лет, ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг отдельным категориям семей с детьми. Суммы многих денежных выплат периодически индексируются. Например, с учётом ежегодных индексаций и районного коэффициента размер единовременного пособия при рождении ребёнка, в 2019 году составлял 24471,62 рубля, в 2020 году – 25205,77 рубля, в 2021 года – 26440,85 рубля, в настоящее время северянки получают 28661,88 рубля. Подчеркивалось, что все меры направлены на совершенствование демографической политики, повышение доходов семей, имеющих детей, создание благоприятных условий для их жизни.

Станислав Гонтарь отметил, что в целом действующие меры эффективны, но есть вопросы, требующие корректировки, и на них было обращено внимание профильных министерств. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24773/