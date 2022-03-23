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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 16:00

Депутаты обсудили вопрос обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта в регионе

Данный вопрос был в центре внимания участников заседания комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. С докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Он отметил, что регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По информации транспортных организаций в 2021 году фиксировалось увеличение издержек на топливо, горюче-смазочные материалы, сырьё и инвентарь, запасные части, узлы и агрегаты, страхование и охрану труда. В настоящее время по причине введения международных санкций и ухода с российского рынка некоторых зарубежных компаний пассажирский транспорт столкнулся с рядом финансовых проблем. Среди них, увеличение ставок по кредитам и лизингу, рост стоимости запасных частей и агрегатов. В целях сохранения транспортной отрасли и недопущения социальной напряженности среди пассажиров Правительством области предлагаются меры по поддержке предприятий – установление маршрутов по регулируемым тарифам, дублирующих коммерческие маршруты, предоставление субсидии на обновление пассажирского подвижного состава. В планах – приобретение не менее 129 автобусов и троллейбусов.

— Введенные санкции значительно повлияли на транспортно-логистическую сферу, не исключением стали и транспортные предприятия нашего региона, у которых значительно возросла нагрузка на хозяйственную деятельность, – отметил Артур Попов. – Сегодня на комитете мы обсудили текущую ситуацию, выслушали руководителей крупных транспортных организаций и совместно выработали рекомендации, которые будут направлены в региональный штаб по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23084/

 

 

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