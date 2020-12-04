Депутаты обсудили вопрос возмещения недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты обсудили профильную государственную программу «Информационное общество» и проект областного бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

Бюджет госпрограммы в целом составляет 2035,8 млн рублей, в следующем году - 479 миллионов рублей.

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства области о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2021 году не менее 40,5 км автомобильных дорог регионального значения и не менее 13,89 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская» будет приведено в нормативное состояние.

Особое внимание депутаты уделили вопросу ремонта автодороги Умба-Варзуга.

- Это важный вопрос, который не раз обозначался в процессе формирования областного бюджета, - подчеркнул Михаил Антропов.

Также шла речь о возмещении недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам. Кроме того, депутаты обратили внимание на финансовое обеспечение расходных обязательств на организацию перевозок пассажиров, грузов и багажа на социально значимых межмуниципальных маршрутах организациям морского транспорта (ЗАТО Островной).

Комитет рекомендовал принять проект закона об областном бюджете на следующий год и последующий плановый период в первом чтении.