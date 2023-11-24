Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в закон о праздничных днях и памятных датах Мурманской области и дополняет перечень знаменательных событий

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко.

Проект законопроекта, который вносит изменения в закон о праздничных днях и памятных датах Мурманской области, был принят областной Думой в первом чтении в конце мая этого года. В течение нескольких месяцев проходили консультации с экспертным сообществом для документального подтверждения предложенных дат.

– Закон о праздничных днях и памятных датах Мурманской области работает с 2021 года. В Думу периодически поступают предложения о его дополнении, – прокомментировал Владимир Мищенко. – Мы провели широкое обсуждение с историками, краеведами, экспертным сообществом – проделана большая скрупулезная работа. В итоге предложено дополнить закон несколькими памятными датами, в частности, установить 23 февраля днём выдачи первой товарной продукции (чернового огневого никеля) на комбинате «Североникель», 24 мая – днём начала бурения самой глубокой скважины в мире – Кольской сверхглубокой, 7 октября – днём начала Петсамо-Киркенесской операции. Максимально достоверно удалось установить ещё одну важную историческую дату – 13-14 августа, когда в 1591 году наши предки героически обороняли Колу (Кольский острог) от шведского нападения. Убеждён, что эти даты крайне важны, особенно для муниципальных образований, на территории которых происходили эти события. Мы должны знать свою историю, и на законодательном уровне подчеркивать значимость исторических фактов, чтобы не допустить обесценивания народных достижений, подвига наших героев в потоке времени. Об этом должны помнить наши дети и будущие поколения жителей Кольского края.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

Депутаты также поддержали проект Соглашения о сотрудничестве с Законодательным собранием Ростовской области с целью развития межпарламентских связей с регионом, который не входит в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28981/