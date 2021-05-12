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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 16:30

Депутаты обсуждают закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по образованию, науке, делам семьи, молодёжи и спорту. Началось оно с минуты молчания по погибшим утром во вторник в казанской школе.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области. Законопроектом предлагается предоставить право лицам, получившим сертификат на региональный материнский капитал, воспользоваться средствами сразу после рождения либо усыновления третьего ребёнка и последующих детей. В настоящее время распорядиться сертификатом можно по истечении полутора лет со дня рождения либо усыновления. Отмечалось, что в 2021 году размер материнского капитала составляет 130904,15 рубля и по состоянию на 1 апреля многодетными семьями уже получено 11608 сертификатов.   

Как было отмечено во время обсуждения, в настоящее время ведётся работа по реализации недавнего Послания Президента России Владимира Путина, касающегося поддержки семей с детьми.

Стабилизировать демографическую ситуацию и стимулировать рождение первых детей в молодых семьях региона призван проект закона, расширяющий перечень категорий женщин, имеющих право на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет. На эту поддержку могут претендовать граждане России в возрасте до 26 лет, имеющие место пребывания на территории области. Кроме этого, документом предлагается установить такую социальную меру и в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2026 года.

Законопроект комитетом одобрен к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии поддержали ряд обращений коллег из Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа в адрес руководителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам разработки госпрограммы «Отдых и оздоровление детей в Российской Федерации на период до 2025 года», финансирования объектов строительства образовательных организаций с уровнем софинансирования за счёт средств федерального бюджета в размере 99% от фактической стоимости объектов и совершенствованию законодательства в части установления процентной надбавки к заработной плате молодёжи.

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