Депутаты одобрили исключение из полномочий органов исполнительной власти субъекта права по созданию общеобразовательных организаций при воспитательных колониях

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, который в соответствии с федеральным законодательством, исключает из полномочий органов исполнительной власти субъекта право по созданию общеобразовательных организаций при воспитательных колониях.

— С 18 июня 2023 года школы при воспитательных колониях будут находиться только в ведении Федеральной службы исполнения наказания России в организационно-правовой форме - федеральные государственные образовательные организации, - пояснил Алексей Гиляров.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/424/ny03m62dicrs4nnb05e9j8wh9ul8g1m7.JPG