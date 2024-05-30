Депутаты одобрили модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области

Вчера в Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции проект закона «Об утверждении заключения договора между Мурманской областью и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о предоставлении финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и дополнительных соглашений к нему».

Утверждение договора позволит получить финансовую поддержку за счёт средств Фонда на реализацию мероприятий региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2023-2027 годы». Цель программы - повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг за счёт снижения аварийности систем коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности их работы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30241/