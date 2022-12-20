В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции проекта закона, вносящего изменения «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».

Изменения в законопроект расширяют перечень категорий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) индивидуального жилого дома (домокомплекта). В перечень получателей выплаты включаются: участники добровольческих формирований, ветераны (инвалиды) боевых действий или их супруги, супруги погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий, близкие родственники участников специальной военной операции и ветеранов (инвалидов) боевых действий.

Также право получения единой денежной выплаты предоставляется супругам граждан - получателей материнского капитала.

Кроме того, уточняется возможность получения льготной ипотеки гражданами, которые проживают или работают на территории региона. Ранее эти требования должны были выполняться одновременно. Данные изменения дают возможность стимулировать граждан, прибывающих в регион на работу, рассматривать Мурманскую область в качестве постоянного места проживания.

Законопроектом уточняется срок, в течение которого должен быть поставлен на учёт построенный индивидуальный жилой дом. Срок приводится в соответствие со сроком, установленным для реализации сертификата на указанные цели.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26779/