Депутаты одобрили принятие законопроекта «О молодёжной политике в Мурманской области»

Проект закона рассмотрели 24 мая на заседании комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой.

— На сегодняшний день в регионе такой законодательный акт отсутствует, – сказала Лариса Круглова. – Документ разработан в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной и направлен на регулирование отношений в сфере молодёжной политики. Кроме этого, он определит полномочия органов государственной власти.

В ходе заседания отмечалось, что реализация законопроекта будет способствовать созданию благоприятных условий для воспитания молодых людей, их духовному, интеллектуальному, профессиональному, социальному и физическому развитию. В планах исполнения документа и снижение негативных социальных явлений в молодёжной среде, повышение привлекательности Мурманской области для молодёжи из других регионов.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции с учётом поправок, которые будут внесены в секретариат.