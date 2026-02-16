Депутаты одобрили расширение перечня видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, программы «Герои Севера».

В центре внимания был законопроект, дополняющий установленный региональным законом перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть оказана государственная поддержка. В него планируется включить социальную реабилитацию, в том числе оказание психологической помощи, трудовую адаптацию и профессиональную переподготовку ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

- Таким образом, этим организациям также могут быть оказаны меры государственной поддержки, в том числе финансовая (в рамках конкурсов предоставления субсидий и грантов), имущественная, консультационная помощь, льготы по уплате налогов и сборов, - пояснила Ирина Просоленко.

А завтра состоится очередное заседание Мурманской областной Думы, в проекте повестки дня которого более десятка вопросов. Например, депутаты планируют рассмотреть вопрос о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи Мурманской области; вопрос о проекте закона Мурманской области №997-7 «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» (первое чтение); утвердить перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области (профессиональное училище №1, расположенное по адресу: город Мончегорск, улица Кольская, дом 3/1).

