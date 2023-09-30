Депутаты одобрили расширение видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В центре внимания депутатов был проект закона, вносящий изменения в статью 12 регионального закона «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области».

Он разработан в целях приведения регионального закона в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствие с федеральным законом. Предусматривается расширение видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в том числе путём создания центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечения их деятельности, организованных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В нашем регионе таким центром является автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области». Отмечалось, что в регионе действует порядка 40 аграрных фермерских хозяйств.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28609/