Депутаты одобрили внесение изменений в закон о Дорожном фонде Мурманской области

Вчера в Мурманской областной Думе на заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова парламентарии рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект регионального закона, который разработан в соответствии с федеральным законодательством.

Как прозвучало во время обсуждения, плату за причинение вреда дорогам регионального, межмуниципального и местного значения планируется направлять в региональные и муниципальные дорожные фонды. К таким доходам отнесут суммы административных штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении их весового и габаритного контроля.

Депутаты заслушали отчёт председателя Контрольно-счётной палаты Мурманской области Дмитрия Костюкевича о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда региона, направленных на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог за период с 2021 года по первый квартал 2023 года.

В результате проведения ремонтных работ протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, за 2021 год сократилась на 4,4%, за 2022-й – на 8,2%. Подрядчиков определял «Мурманскавтодор». В рамках госконтрактов установлена 401 опора недостающего наружного электроосвещения, три остановочных пункта, обустроено 2011 метров тротуаров. Нарушения, в частности, касались сроков выполнения этапов работ и исполнения контрактов, неправильного расчета суммы неустойки.

Комитет принял информацию к сведению, а также предложил «Мурманскавтодору» проинформировать комитет о принятых мерах по реализации представления Контрольно-счётной палаты Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29075/