Депутаты определились с перечнем недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность различных муниципальных образований

Сегодня состоится заседание Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. В проект повестки дня вошло порядка 20 вопросов.

Среди них законопроекты, вносящие изменения в законы: «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области».

Кроме того, предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты региона в соответствии с изменением федерального законодательства.

Депутаты решили, что на очередном заседании регионального парламента обсудят перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований.

А вчера прошло заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Провела его заместитель председателя комитета Любовь Черепанова. Парламентарии обсудили и рекомендовали Думе одобрить перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность различных муниципальных образований.

В частности, в собственность городского поселения Ковдорский муниципальный округ переходит земельный участок, расположенный в Ковдоре на улице Строителей, а в собственность муниципального образования город-герой Мурманск - участок по адресу проспект Героев-североморцев, дом 3, корпус 2. В обоих случаях земельные участки не используются для исполнения региональных полномочий.

В собственность ЗАТО Александровск передаётся помещение в городе Полярный на улице Гандюхина,1, закрепленное за государственным областным бюджетным ветеринарным учреждением «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных», но не использующееся этим учреждением в своей деятельности.

В собственность городского поселения Умба передается 20-квартирный дом на улице Комсомольская, а в Мурманске в собственность муниципального образования - 32-квартирный дом на улице Бондарная. Планируется, что в эти два новых дома будут заселяться граждане из аварийного жилого фонда.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30794/