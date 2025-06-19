Депутаты отчёт главы города Мурманска признали удовлетворительным

В Мурманске состоялось последнее в текущем сезоне заседание Совета депутатов города Мурманска. Повестка включала 21 вопрос, первым из которых стало решение о принятии отчёта главы города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска за 2024 год.

В докладе Юрий Сердечкин отразил итоги работы за последние три года, включая отчётный 2024 год, а также рассказал о тех проектах, которые уже реализуются в этом году.

Центральными темами стали реализация национальных и федеральных проектов, губернаторского плана «На Севере — жить!».

Отчёт прокомментировали депутаты Совета депутатов города Мурманска. Так, по мнению заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Ирины Андреевой, благодаря конструктивному взаимодействию с жителями и депутатским корпусом, главе удалось выстроить эффективную вертикаль управления городом, а значит и быстрое принятие управленческих решений, выполнения пожеланий и решения вопросов мурманчан.

Положительно о выстроенном взаимодействии главы города, администрации и депутатов Совета депутатов отозвалась и депутат Татьяна Ковалева: «Считаю, что при непосредственном участии Юрия Валерьевича мы смогли создать хороший дружный коллектив единомышленников, которые сообща решают городские проблемы и реагируют на предложения и пожелания жителей. Отдельно отмечу практику встреч глав округов с мурманчанами, неоднократно принимала в них участие — это самый простой способ донести свою проблему до руководства города».

Депутат Ольга Дзюба отметила, что в работе городских властей в последние год сделан акцент на модернизацию сферы образования. Сегодня рамках нацпроектов проводится капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. А по губернаторскому проекту «Арктическая школа» за 4 года появились 66 современных пространств в школах и детских садах города. В 2025 году гранты получили 7 общеобразовательных учреждений, 7 детских садов и впервые — 2 учреждения допобразования.

По решению депутатов отчёт главы города Мурманска признан удовлетворительным.

Среди остальных вопросов повестки — публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2024 год», об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2024 год, утверждение актуализированной на 2026 год схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы и другие.

Также депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Мурманска. На основании личного заявления главы города 1 июля станет для Юрия Сердечкина последним рабочим днём в текущей должности в связи с отставкой по собственному желанию. Трудовую биографию Юрий Сердечкин продолжит за пределами региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30237&page=1