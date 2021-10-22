Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели проект закона Мурманской области «О внесении изменений в статьи 4 и 13 закона Мурманской области «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области».

Документ разработан в целях перехода с 1 января 2022 года на новую схему бесплатного обеспечения полноценным питанием отдельных категорий граждан (беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до 3 лет). Данным категориям граждан эти меры социальной поддержки будут предоставлены в виде денежных выплат.

Порядок и условия предоставления этой социальной поддержки будет устанавливать правительство Мурманской области.

Отмечалось, что изменения дают возможность беременным женщинам, кормящим матерям, родителям детей в возрасте до 3 лет приобрести питание (например, специальные питательные смеси) с учётом индивидуальных особенностей организма.

— Такой мерой поддержки смогут воспользоваться не все, а те, у кого есть медицинские показания, в частности, граждане с низким доходом, представители малоимущих или многодетных семей, – подчеркнула Лена Лукичева.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах дальнейшей индексации выплат, необходимости учёта реальных потребностей матерей и детей.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Заместителями председателя данного комитета были избраны депутаты Роман Пономарев и Константин Биджоев.