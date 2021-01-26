Депутаты озаботились вопросом профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода

25 января в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили проекты федеральных законов социальной сферы и здравоохранения. Один из них касается профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода.

Проблема актуальная для всей России. Ежегодно в эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Изменить ситуацию к лучшему сможет новый законопроект, который обязует производителей йодировать соль.

Как отметила Надежда Максимова, профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода позволит предотвратить отставание детей в физическом и психическом развитии, значительно снизить частоту различных заболеваний щитовидной железы, а также врожденных пороков развития и детской смертности.

Депутаты поддержали эту федеральную инициативу.

Ещё один федеральный законопроект предлагает внести изменения в закон «О ветеранах», в частности, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий, на членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий или выполнения специальных задач и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни.

Депутаты также рассмотрели обращение карельских коллег по вопросу обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года.

«До 2005 года для этой категории людей была отдельная очередь на жильё, потом ситуация изменилась. И теперь все, кто нуждается в улучшении жилищных условий, стоят в общей очереди, которая достаточно большая, – отметила Надежда Максимова. – Наши карельские коллеги подготовили обращение к зампреду правительства России Татьяне Голиковой, чтобы вернуть особый порядок предоставления жилья особенным людям и их семьям. Это обращение мы решили поддержать».