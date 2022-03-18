Депутаты планируют расширить список членов семьи сотрудников бюджетных организаций, которым работодатель один раз в два года оплачивает стоимость проезда к месту проведения отдыха и обратно

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели региональный проект закона, предлагающий расширить список членов семьи сотрудников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и финансируемых из средств областного бюджета, которым работодатель один раз в два года оплачивает стоимость проезда к месту проведения отдыха и обратно.

— Материальные расходы теперь будут компенсированы и совершеннолетним детям работников бюджетных организаций, не достигшим 23 лет и обучающимся очно в образовательных учреждениях Мурманской области, - отметил Станислав Гонтарь. – Для сотрудников организаций других форм собственности норма будет носить рекомендательный характер.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23056/