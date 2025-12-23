Депутаты поддержали изменение в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова.

Региональные парламентарии рассмотрели проект федерального закона, вносящий изменение в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части установления особенностей при осуществлении прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Корректировка предусматривает разрешение производства, транспортировки, хранения и выгрузки на территории морских портов и иных установленных местах консервов из печени трески, получаемой при разделке её уловов при осуществлении прибрежного рыболовства в пределах Северного рыбохозяйственного бассейна до 1 января 2030 года.

