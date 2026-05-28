28.05.26 11:00

Депутаты поддержали изменения в ряде региональных законов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось очередное заседание областной Думы состоялось. В неё приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

В первом и окончательном чтении принят законопроект, устанавливающий дополнительную меру государственной поддержки - приобретение жилья в форме единовременной денежной выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом, для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в подразделениях войск беспилотных систем Вооружённых Сил РФ с Министерством обороны России.

Одобрены изменения в статью 5 закона «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области». К полномочиям регионального Министерства здравоохранения предлагается отнести создание в пределах компетенции условий для трудоустройства лиц, получивших медицинское образование, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, в отношении которых будет установлено обязательное наставничество.

Внесена корректировка в статьи 1 и 2 закона «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка». Многодетным семьям северян дано право на единое пособие в случае, если в последнем месяце периода, на которое назначено указанное пособие, либо в течение трёх месяцев, следующих за месяцем окончания периода его выплаты, среднедушевой доход такой семьи превышен не более чем на 10 процентов. В этом случае пособие выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе.

В окончательном чтении принят законопроект, вносящий изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях». Он разработан с учётом изменений федерального законодательства и в связи с необходимостью совершенствования мер административного воздействия на лиц, допускающих повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 1.1 и 13 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

В первом чтении и окончательной редакции принята законодательная инициатива прокуратуры, устанавливающая ограничения на нахождение детей до 18 лет независимо от времени суток на водных объектах общего пользования в период становления и таяния льда, а также купания без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Дума приняла обращение в федеральный центр о внесении изменений в правовые акты правительства РФ в части установления гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Речь идёт о необходимости включения Ковдорского и Терского муниципальных округов в перечень районов проживания малочисленных народов Севера. Это даёт право представителям всех саамов, проживающих в данных муниципальных округах Мурманской области, на льготную социальную пенсию.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34394/

