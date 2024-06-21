Мурманская область. Арктика (16+)21.06.24 15:30
Депутаты поддержали изменения в закон об образовании в Мурманской области
Проект закона обсуждался 20 июня на заседании комитета Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Корректировка связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствие с федеральным.
В частности, изменения устанавливают предоставление мер социальной поддержки работникам государственных областных и муниципальных образовательных организаций. Кроме того, для привлечения к педагогической деятельности выпускников среднего и высшего профессионального образования законодательством Мурманской области могут быть установлены дополнительные меры социальной поддержки.
Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30378/
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