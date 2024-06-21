Депутаты поддержали изменения в закон об образовании в Мурманской области

Проект закона обсуждался 20 июня на заседании комитета Думы по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Корректировка связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствие с федеральным.

В частности, изменения устанавливают предоставление мер социальной поддержки работникам государственных областных и муниципальных образовательных организаций. Кроме того, для привлечения к педагогической деятельности выпускников среднего и высшего профессионального образования законодательством Мурманской области могут быть установлены дополнительные меры социальной поддержки.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30378/