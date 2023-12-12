Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели региональный законопроект, который в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2024 года изменяет методику оценки среднедушевого дохода семьи для признания её малоимущей и оказания адресной государственной социальной помощи.

Учёт доходов будет производиться за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. Также произойдёт переход от «среднесемейного» прожиточного минимума, учитывающего социально-демографический группы, к прожиточному минимуму на душу населения. Комитет рекомендовал проект закона к принятию в первом чтении.

Участники заседания заслушали информацию министра труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишева об оказании адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта. Отмечалось, что такой инструмент поддержки направлен на стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. По состоянию на 1 декабря текущего года заключены 1160 соцконтрактов, из них наибольшее количество – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Подчеркивалось, что эта мера является одной из наиболее действенных – в этом году у 655 северян с завершенным соцконтрактом среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума. Законодательство, регулирующее вопросы предоставления данного вида помощи, постоянно совершенствуется. В прошлом году увеличен размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а в 2024 году исключены условия, ограничивающие право граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, получать помощь не только на открытие своего бизнеса, но и на его развитие.

Комитет информацию принял к сведению.

Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг ветеранам боевых действий, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции. Отмечалось, что данная категория граждан была вправе до 1 октября текущего года подать заявление о предоставлении соцуслуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Вернувшиеся из зоны проведения СВО после 1 октября 2023 года получат вместо набора соцуслуг назначенную ежемесячную денежную выплату.

Также комитет поддержал обращение коллег из Хабаровского края в Правительство России о необходимости принятия дополнительных мер поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов с установленными системами кохлеарной имплантации.

— Кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных методов реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха, позволяющим им социально адаптироваться в обществе и осваивать образовательные программы. Замена речевого процессора по истечении пяти лет его эксплуатации осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Но в то же время техобслуживание, ремонт и замена остальных расходных частей системы после окончания гарантийного срока эксплуатации осуществляется за счет собственных средств родителей детей-инвалидов, что для многих семей является непосильным, - пояснил Станислав Гонтарь. – Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края предлагают предусмотреть возможность осуществления ремонта и замены самых дорогостоящих комплектующих неимплантируемой внешней части системы кохлеарной имплантации в рамках индивидуальной программы реабилитации за счёт средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ, замены речевого процессора – за счёт средств ОМС. Такая проблема актуальна и для нашего региона - в Мурманской области проживает 68 детей-инвалидов с установленными аппаратами.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29112/