Пресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домовСегодня губернатор Андрей Чибис подводит итоги года на традиционной пресс-конференции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 13:00

Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели региональный законопроект, который в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2024 года изменяет методику оценки среднедушевого дохода семьи для признания её малоимущей и оказания адресной государственной социальной помощи.

Учёт доходов будет производиться за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. Также произойдёт переход от «среднесемейного» прожиточного минимума, учитывающего социально-демографический группы, к прожиточному минимуму на душу населения. Комитет рекомендовал проект закона к принятию в первом чтении.

Участники заседания заслушали информацию министра труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишева об оказании адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта. Отмечалось, что такой инструмент поддержки направлен на стимулирование граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. По состоянию на 1 декабря текущего года заключены 1160 соцконтрактов, из них наибольшее количество – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Подчеркивалось, что эта мера является одной из наиболее действенных – в этом году у 655 северян с завершенным соцконтрактом среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума. Законодательство, регулирующее вопросы предоставления данного вида помощи, постоянно совершенствуется. В прошлом году увеличен размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а в 2024 году исключены условия, ограничивающие право граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, получать помощь не только на открытие своего бизнеса, но и на его развитие.

Комитет информацию принял к сведению.

Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг ветеранам боевых действий, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции. Отмечалось, что данная категория граждан была вправе до 1 октября текущего года подать заявление о предоставлении соцуслуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Вернувшиеся из зоны проведения СВО после 1 октября 2023 года получат вместо набора соцуслуг назначенную ежемесячную денежную выплату.

Также комитет поддержал обращение коллег из Хабаровского края в Правительство России о необходимости принятия дополнительных мер поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов с установленными системами кохлеарной имплантации.

— Кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных методов реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха, позволяющим им социально адаптироваться в обществе и осваивать образовательные программы. Замена речевого процессора по истечении пяти лет его эксплуатации осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Но в то же время техобслуживание, ремонт и замена остальных расходных частей системы после окончания гарантийного срока эксплуатации осуществляется за счет собственных средств родителей детей-инвалидов, что для многих семей является непосильным, - пояснил Станислав Гонтарь. – Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края предлагают предусмотреть возможность осуществления ремонта и замены самых дорогостоящих комплектующих неимплантируемой внешней части системы кохлеарной имплантации в рамках индивидуальной программы реабилитации за счёт средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ, замены речевого процессора – за счёт средств ОМС. Такая проблема актуальна и для нашего региона - в Мурманской области проживает 68 детей-инвалидов с установленными аппаратами.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29112/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на 159% вырос спрос на многозадачных сотрудников-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили умеренный рост, к официальному курсу доллар и евро снижаются-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика