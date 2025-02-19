Депутаты поддержали проект федерального закона, вносящий изменения в Водный кодекс

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в часть 4 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Он предусматривает отмену законодательного запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для тепловых и атомных электрических станций.

Существующий запрет ведёт к значительным необоснованным экономическим затратам генерирующих компаний и как следствие потребителей электроэнергии.

Региональные парламентарии отметили важность этой законодательной инициативы, которая позволит, в том числе, проводить модернизацию прямоточных систем технического водоснабжения.

В ближайшее время проект закона будет рассмотрен Государственной Думой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31850/