Депутаты поддержали внесение изменений в региональное законодательство о бесплатном питании льготных категорий обучающихся

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по образованию и науке, который провела заместитель председателя комитета Лариса Орлова, парламентарии обсудили проект закона, который вносит изменения в законодательство о предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области. В обсуждении приняла участие сенатор РФ от Мурманской области Лариса Круглова.

Предлагается уточнить методику расчёта субвенций муниципальным образованиям в части изменения коэффициента посещаемости обучающихся с учётом пропусков занятий по болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих уважительных причинах.

Также законодательно устанавливается возможность корректировать объёмы финансирования муниципальных образований на эти цели в текущем финансовом году.

- Кроме этого, мы приводим в соответствие наш закон с федеральным законодательством, - добавила Лариса Орлова. - Меняется формулировка о предоставлении бесплатного двухразового питания льготной категории обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Эта норма будет дополнена отсылкой к федеральному закону о прожиточном минимуме в Российской Федерации.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты также заслушали информацию регионального Министерства образования и науки о реализации закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций». Он учитывает все расходы на обеспечение образовательной деятельности, в том числе на выплату заработной платы педагогическим работникам, повышение квалификации учителей, приобретение учебных пособий, материалов, оборудования, спортивного инвентаря, игрового оборудования для детских садов и так далее.

Напомним, общий объём субвенций муниципалитетам в этом году составляет 19 миллиардов 452 миллиона рублей.

