Депутаты поддержали внесение корректировки в закон об ответственном обращении с животными в Мурманской области

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Региональные парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в статью 7.1 закона об ответственном обращении с животными в Мурманской области.

Корректировка связана с решением суда и устраняет возникшую правовую неопределенность. В настоящее время из-за отмененной нормы, регламентирующей действия по обращению с агрессивными животными без владельцев, возникла правовая неопределенность: такие животные, с одной стороны, не могут передаваться в приют, с другой, не могут направляться на прежние места обитания из соображения безопасности. При таком положении агрессивные животные вынуждены постоянно находиться в пунктах временного содержания, предназначенных лишь для временного пребывания животных.

Проект закона увеличивает срок пребывания бездомных животных, проявляющих агрессию, до их умерщвления в пунктах временного содержания с 10 дней до 14 (фактически - до 17 с учётом трёхдневного срока для размещения информации в Сети). Отмечалось, что таким образом, шансы владельцев найти пропавшее животное повышаются (по сравнении с предыдущим сроков в 10 дней). Со стороны органов прокуратуры, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области предложений, замечаний, возражений не поступало. В России аналогичные законы приняты и в ряде других регионов. Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении и окончательной редакции.

Региональные парламентарии также поддержали проект федерального закона «О проведении на территории Мурманской области эксперимента по повышению эффективности прибрежного рыболовства». Он разработан в целях снижения количества отходов производства рыбной продукции, рационального использования водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, а также развития безотходного производства и увеличения объемов производства на судах, используемых для осуществления прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне, рыбной продукции, поставляемой для последующей продажи на территории Российской Федерации. В частности, проект закона предусматривает разрешение производства, транспортировки, хранения и выгрузки на территории морских портов и иных установленных местах консервов из печени трески, получаемой при разделке её уловов при осуществлении прибрежного рыболовства в пределах Северного рыбохозяйственного бассейна. Предлагается установить трёхлетний срок реализации эксперимента в Северном рыбохозяйственном бассейне.

