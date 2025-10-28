В России изменились правила профилактических медосмотров детейРазведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 12:30

Депутаты поддержали внесение корректировки в закон об ответственном обращении с животными в Мурманской области

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Региональные парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в статью 7.1 закона об ответственном обращении с животными в Мурманской области.

Корректировка связана с решением суда и устраняет возникшую правовую неопределенность. В настоящее время из-за отмененной нормы, регламентирующей действия по обращению с агрессивными животными без владельцев, возникла правовая неопределенность: такие животные, с одной стороны, не могут передаваться в приют, с другой, не могут направляться на прежние места обитания из соображения безопасности. При таком положении агрессивные животные вынуждены постоянно находиться в пунктах временного содержания, предназначенных лишь для временного пребывания животных.

Проект закона увеличивает срок пребывания бездомных животных, проявляющих агрессию, до их умерщвления в пунктах временного содержания с 10 дней до 14 (фактически - до 17 с учётом трёхдневного срока для размещения информации в Сети). Отмечалось, что таким образом, шансы владельцев найти пропавшее животное повышаются (по сравнении с предыдущим сроков в 10 дней). Со стороны органов прокуратуры, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области предложений, замечаний, возражений не поступало. В России аналогичные законы приняты и в ряде других регионов. Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении и окончательной редакции.

Региональные парламентарии также поддержали проект федерального закона «О проведении на территории Мурманской области эксперимента по повышению эффективности прибрежного рыболовства». Он разработан в целях снижения количества отходов производства рыбной продукции, рационального использования водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, а также развития безотходного производства и увеличения объемов производства на судах, используемых для осуществления прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне, рыбной продукции, поставляемой для последующей продажи на территории Российской Федерации. В частности, проект закона предусматривает разрешение производства, транспортировки, хранения и выгрузки на территории морских портов и иных установленных местах консервов из печени трески, получаемой при разделке её уловов при осуществлении прибрежного рыболовства в пределах Северного рыбохозяйственного бассейна. Предлагается установить трёхлетний срок реализации эксперимента в Северном рыбохозяйственном бассейне.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33299/

Комментарии


-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-

-

