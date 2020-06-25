Депутаты поддержали закон о бесплатном одноразовом питании всех обучающихся начальных классов

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания депутатов был законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

- Изменения позволят урегулировать вопрос обеспечения питанием обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотреть право на бесплатное одноразовое питание всех обучающихся начальных классов в государственных и муниципальных образовательных организациях, - отметила Лариса Круглова.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, парламентарии рассмотрели и рекомендовали областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в закон «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций».

Документ устанавливает методику расчёта норматива финансового обеспечения образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Во время обсуждения прозвучало, что методикой расчёта предусмотрены дополнительные средства на оплату труда педагогических работников центра и расходы на обеспечение фирменного стиля, связанные с приобретением основных средств и материальных запасов.

В текущем году планируется открыть 29 кабинетов «Точка роста» в различных муниципалитетах региона.

Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, обновление содержания и совершенствование методов обучения по предметам: «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология».