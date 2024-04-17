Депутаты поддержали законопроект, направленный на поддержку индивидуального жилищного строительства в регионе

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Михаила Павлова. Парламентарии обсудили внесение изменений в региональный закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».

- Новшество должно сделать ещё более доступными продукты ипотечного льготного кредитования в Заполярье и улучшить условия для индивидуального жилищного строительства, - рассказал председатель комитета. - Сейчас граждане могут либо получить единовременную денежную выплату в рамках программы «Свой Дом в Арктике», либо взять льготный ипотечный кредит. Законопроектом предлагается отменить это ограничение, и дать людям право совмещать эти меры социальной поддержки.

Изменения также затрагивают и тех граждан, которые уже воспользовались федеральными или региональными мерами поддержки и приобрели или построили жильё за пределами Мурманской области. Сейчас действует норма, по которой они в течение 5 лет не могут рассчитывать на льготу и получить единовременную денежную выплату на индивидуальное строительство. Законопроектом это ограничение также отменяется.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

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