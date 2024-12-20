Депутаты поддержали законопроект, призванный улучшить лекарственное обеспечение жителей небольших населенных пунктов

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой депутаты обсудили изменения в региональный закон «О лекарственном обеспечении населения Мурманской области».

- Во внесенном губернатором законопроекте предлагается убрать ограничения на розничную торговлю лекарственными препаратами для структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в небольших населённых пунктах, в которых нет аптек, - отметила Лена Лукичева.

Председатель комитета подчеркнула, что лекарственные средства будут продаваться в соответствии с утверждёнными перечнями. Один из них - перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, вторым - устанавливаются группы населения, которым лекарственные средства отпускаются либо бесплатно, либо со скидкой.

Депутат отметила, что в основном реализация лекарств в небольших населённых пунктах будет вестись через амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, однако не исключила, что этим начнут заниматься и другие медицинские учреждения.

- О необходимости принятия такого закона речь шла уже давно, но это стало возможным только после появления соответствующих изменений в федеральном законодательстве, - подчеркнула Лена Лукичева.

После обсуждения парламентарии приняли решение рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

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