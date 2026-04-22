21 апреля состоялось 46-е заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, сенаторы Лариса Круглова и Елена Дягилева, председатель Мурманского областного суда Сергей Седых, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, муниципальных образований. Вёл заседание председатель областной Думы Сергей Дубовой.

В повестку дня было внесено 17 вопросов. Традиционно в числе первых рассмотрен вопрос о назначении мировых судей.

Региональные законодатели рассмотрели и приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в областной бюджет на текущий год. Корректировка связана с перераспределением средств, которые высвободились после исполнения АО «Мурманэнергосбыт» кредитных обязательств перед коммерческим банком на сумму 1,6 миллиарда рублей. В региональной казне эти денежные средства были зарезервированы как госгарантия, теперь они будут направлены на обслуживание государственного долга.

В окончательной редакции областная Дума приняла изменения в законы о мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области, в том числе об обеспечении в первоочередном порядке жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутаты поддержали законопроекты, приводящие законодательство Мурманской области в сфере противодействия коррупции в соответствие с федеральными нормами.

Депутаты поддержали изменения в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в части оказание помощи в бытовом устройстве, трудоустройстве несовершеннолетних, освобождённых из следственных изоляторов органов ФСБ.

Региональным парламентом принят к сведению отчёт о работе в 2025 году уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

- Убеждён, что показателем эффективности деятельности уполномоченного является уровень доверия граждан, - отметил Сергей Дубовой. - Для депутатов представленная информация – своего рода срез тех вопросов, которые особенно волнуют северян. И нам, законодателям, необходимо обратить на них самое пристальное внимание.

