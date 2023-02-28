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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 10:15

Депутаты поддерживают инициативу расширения льгот Героям СССР, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, а также членам их семей

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы, работа которого разбита на два дня: 28 февраля и 6 марта.

В проект повестки дня очередного заседания включено около трёх десятков вопросов. Например, планируется рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи Мурманской области, об избрании представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области, о проекте закона Мурманской области №662-7 «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Мурманской области» (в части приведения законодательства Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным законодательством) в первом чтении.

А вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. Одной из тем стало обсуждение изменений в федеральный закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

Ряд сенаторов Совета Федераций и депутатов Государственной Думы выступили с инициативой расширить объём льгот Героев СССР, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей.

В настоящее время у этой категории лиц есть право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также личного подсобного хозяйства. Однако это право не передаётся по наследству.

Авторы инициативы предлагают расширить льготу и предоставлять земельные участки также и для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, в проекте закона предусмотрено, что в случае смерти Героя или полного кавалера ордена Славы право на внеочередное предоставление в собственность земельного участка передается одному из членов его семьи в соответствии с установленным порядком приоритетности.

Комитет рекомендовал поддержать внесение указанных изменений.

 

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