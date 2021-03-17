Депутаты поддерживают новую «нарезку» избирательных округов

Профильный комитет областной Думы поддержал новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента.

На очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты рекомендовали областной Думе утвердить новую схему избирательных округов.

– Это один из ключевых вопросов перед предстоящими выборами депутатов в региональный парламент. Избирательная комиссия Мурманской области в соответствии с действующим законодательством внесла для утверждения схему избирательных округов, с которой комитет согласился. Предложено в общей сложности 22 одномандатных округа, которые равномерно разделены с учётом численности избирателей, проживающих в тех или иных муниципальных образованиях. В частности, в Мурманске будет создано семь округов, Североморске – три. Я считаю, что данный вариант распределения наиболее справедлив. Сегодня есть возможность максимально приблизить депутатский корпус к избирателям. Глубоко убеждён, что в областной Думе нового созыва должно быть выражено мнение жителей всех муниципальных образований региона. Представитель той или иной территории, избранный в законодательный орган, должен знать, чем живёт его округ, какие есть у него проблемы и перспективы, как повысить качество жизни людей, – подчеркнул Владимир Мищенко.

Также комитет рекомендовал областной Думе кандидатуру на должность мирового судьи, а также представителей регионального парламента в квалификационную коллегию судей региона и квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области.