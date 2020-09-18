Депутаты подправили региональный закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели два проекта закона, которые вносят изменения в закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

Один из них вносит корректировку в статью 2 действующего закона, которая даёт возможность после принятия областного бюджета дополнительно проанализировать размер субсидий из регионального бюджета на проведение работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах и последующей оценки оптимального размера минимального взноса на эти цели.

- Законопроект позволяет более эффективно рассчитывать сумму взноса, следить за экономическим балансом, - подчеркнул Максим Белов.

На упрощение и оптимизацию процедуры направлен и другой проект закона, вносящий изменения в статью 4 данного действующего закона. Периодичность представления сведений о состоянии специальных счетов влияет на загруженность как владельцев, так и Государственной жилищной инспекции Мурманской области. На основании анализа практики ведения реестра специальных счетов предлагается увеличить периодичность представления сведений владельцами специальных счетов до квартала в течение календарного года. Сейчас эта периодичность составляет один месяц.

Комитет одобрил принятие законопроектов в первом чтении.

В первом и окончательном чтении рекомендовано принять законопроект, вносящий изменения в статью 1 закона Мурманской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». Документ, разработанный депутатами областной Думы Виктором Сайгиным и Владимиром Мищенко, способствует повышению инвестиционной привлекательности Мурманской области в сферах туризма, физической культуры и спорта, а также благоустройства.

Кроме того, предоставление потенциальным инвесторам права на получение земельных участков в аренду без проведения конкурсных процедур в вышеуказанных сферах значительно снизит административные барьеры для реализации объектов социально-культурного назначения.