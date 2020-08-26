Депутаты поехали в глубинку с проверкой

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и заместитель председателя Думы Василий Омельчук находятся с рабочей поездкой в Ковдорском районе. В центре внимания региональных парламентариев - вопросы подготовки объектов образования, спорта и городской инфраструктуры к новому учебному году.

В посёлке Ёнский депутаты посетили школу и детский сад, а также детскую игровую площадку, в Лейпи осмотрели детскую площадку, в Ковдоре – детский сад «Сказка» и спорткомплекс «Чайка», где проведены работы по обновлению бассейна.

- В целом в Ковдорском районе проделан большой объём работы по благоустройству городской среды и подготовке объектов образования и спорта, не смотря на сложности в период пандемии, - отметил Сергей Дубовой. – Такой хороший качественный результат стал возможен во многом благодаря эффективному взаимодействию руководства муниципального образования, областного правительства и Думы.

В ходе поездки также обсуждались вопросы подготовки муниципального образования к работе в зимний период.