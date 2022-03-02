Депутаты предлагают дополнить источники формирования Дорожного фонда Мурманской области бюджетными кредитами

Сегодня в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Депутаты рассмотрели проект регионального закона, который предлагает дополнить источники формирования Дорожного фонда Мурманской области бюджетными кредитами.

— Средства предоставляются из федерального бюджета на ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования, за исключением автотрасс федерального значения, – отметил Артур Попов. – За счёт инфраструктурного бюджетного кредита будет реконструирована автодорога Мишуково-Снежногорск. На эти цели предусматривается 6,5 миллиарда рублей, которые должны быть освоены в течение двух лет.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Комитет поддержал проект федерального закона, который предлагает расширить способы доступа к информации государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций путём создания официальных страниц в социальных сетях. По словам Артура Попова, такой способ коммуникации на сегодняшний день наиболее популярен среди граждан.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22963/