Депутаты предлагают конкретизировать право на получение мер социальной поддержки для специалистов, переехавших в Мурманскую область из другой местности

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня депутаты внесли более двух десятков вопросов.

Например, депутаты планируют в первом чтении рассмотреть проект закона Мурманской области №705-7 «О внесении изменений в статью 2 закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области»; проект закона Мурманской области №701-7 «О внесении изменений в статью 15.1 закона Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области» и статьи 1 и 2 закона Мурманской области «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области»; проект закона Мурманской области №710-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Мурманской области «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильём».

А вчера состоялось заседание комитета областной Думы по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции законопроект, направленный на привлечение медицинских работников в регион. Документ предлагает конкретизировать право на получение мер социальной поддержки для специалистов, переехавших в Мурманскую область из другой местности.

В настоящее время стимулирующие выплаты предоставляются медицинским работникам, впервые заключившим трудовой договор на врачебную должность или должность среднего медицинского персонала с медорганизацией. Однако, некоторым работникам необходимо подтверждение права работать по медицинским специальностям. Такой процесс может быть длительным, поэтому специалисты временно трудоустраиваются в медицинские организации на должности, не требующие этих документов. Получив подтверждающие документы и заключая новый договор, работники теряют статус впервые поступающего на работу, следовательно, и меры соцподдержки. Законопроект устраняет эту несправедливость, при этом сохраняя обязательные условия трудоустройства на квотируемое место.

Парламентарии обсудили и одобрили к принятию в первом чтении и окончательной редакции проект закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2022 год». Отмечалось, что доходы бюджета исполнены на 99,3% от утвержденных бюджетом, расходы составили 98,1% от плана. Все не использованные межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, будут возвращены в казну.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28094/