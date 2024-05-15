Депутаты предлагают не устанавливать срок рассмотрения на заседании областной Думы вопросов о ежегодном докладе о деятельности уполномоченных

Вчера в Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и одобрили проект закона, вносящий изменения в законы «Об уполномоченном по правам ребёнка Мурманской области» и «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области».

Предлагается не устанавливать срок рассмотрения на заседании областной Думы вопросов о ежегодном докладе о деятельности уполномоченных.

- Это позволит наиболее эффективно выстроить работу регионального парламента и уполномоченных, которые всегда готовы к более широкому обсуждению с депутатами большого объёма информации. Однако это не всегда удаётся в рамках установленных ранее регламентных норм, - подчеркнула Ирина Просоленко. - В планах комитета проект закона, вносящий изменения в закон о полномочиях органов государственной власти в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области. Корректировки касаются алкомаркетов, которые находятся в многоквартирных домах и имеют площадь менее 250 квадратных метров. Кроме того, в июне рассмотрим отчёт об областного исполнении бюджета за прошлый год.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30096/