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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 09:30

Депутаты предлагают поддержать сельский туризм

Состоялось заседание комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания депутатов – законопроект, который вносит изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства.

Во время обсуждения прозвучало, что корректировки в соответствии с федеральным законодательством дополняют перечень основных направлений господдержки в сфере развития этой отрасли. Предлагается оказывать поддержку сельхозпроизводителям, которые производят продукцию с улучшенными характеристиками. Имеется в виду производство без использования генномодифицированных организмов, ионизирующего излучения, а также применение технологий, которые соответствуют ветеринарным требованиям и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, впервые предлагается поддержать сельский туризм. Для Мурманской области оба вида поддержки актуальны и необходимы для популяризации жизни на селе и развития территорий:

«Сельское хозяйство – это очень непростая сфера деятельности, которая требует значительных затрат и усилий. Многих удивляет, зачем на Крайнем Севере развивать сельское хозяйство, постоянно дотируя производителей. Ответ прост – эти решения затрагивают людей – зоотехников, доярок, водителей и других специалистов, занятых в этом секторе экономики. Более того, от нашей поддержки зависит стабильность целых посёлков, где сельхозпредприятия являются градообразующими», – отметил Андрей Иванов.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении.

Кроме этого, рекомендовано принять в первом чтении изменения в региональный закон об ответственном обращении с животными. Прозвучало, что действующие нормативы стоимости одного дня содержания животных без владельцев, а также мероприятий по чипированию, стерилизации и содержание в течение карантина одного животного рассчитаны по ценам 2019 года. Главы муниципальных образований и организации, занимающиеся отловом и содержанием животных без владельцев, не раз обращались с вопросом о необходимости увеличить данные нормативы. Депутаты согласились с предложением увеличить финансирование из регионального бюджета с 2022 года.

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