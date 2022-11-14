Депутаты предлагают, правительство отклоняет: индексации пенсий работающим пенсионерам не будет

Правительство РФ отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчёта и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам». Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов.

Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо трёх), а также возобновить индексацию этих выплат.

Как пишут «Известия», по данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн - получатели страховой пенсии по старости.

В заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии - компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учёта индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», - отмечается в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учётом всех индексаций, имевших место в период их работы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этих положений потребует выделения дополнительных ассигнований в 2023 году в размере 538 млрд рублей. «Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, - говорится в заключении кабинета министров. - С учётом изложенного законопроект правительством РФ не поддерживается».

По мнению экспертов, правительство может поддержать повышение пенсий, но в ближайшее время это затруднительно.