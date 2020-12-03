Депутаты предлагают правительству Мурманской области предусмотреть увеличение объёма бюджетных ассигнований на проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения

В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья рассмотрел проект областного бюджета на плановый период до 2023 года. Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2021 год и плановый период до 2023 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан».

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено 17 миллиардов 340 миллионов рублей, что составит более одной пятой части от общего объёма ассигнований на реализацию госпрограмм Мурманской области. В рамках программы, в частности, 2,5 миллиарда рублей будут направлены на реализацию нацпроекта «Демография» для поддержки семей с детьми. Почти 1,3 миллиарда рублей выделены на социальную доплату к пенсии.

На развитие здравоохранения предусмотрено более 14 миллиардов рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – почти 875 миллионов рублей. В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования из федерального и регионального бюджетов: на модернизацию первичного звена здравоохранения – 443 миллиона рублей, на капитальные ремонты учреждений – 204 миллиона, на оказание высокотехнологичной медпомощи – 466 миллионов рублей. 6,25 миллиарда рублей планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 1110 миллионов рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении с учетом прозвучавших предложений. В частности, правительству Мурманской области предложено при уточнении областного бюджета предусмотреть увеличение объёма бюджетных ассигнований на проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения, предусмотреть средства на погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений, рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение офтальмологического оборудования для Мурманской областной клинической больницы.

По мнению председателя комитета Надежды Максимовой, бюджет региона остаётся социально ориентированным: «Бюджет предусматривает определенное увеличение средств на лекарственное обеспечение, на модернизацию наших поликлиник, на обучение молодых специалистов в медицинских вузах. Вместе с этим есть пока нерешенные вопросы, которые связаны с приобретением нового оборудования для проведения высокотехнологичных операций на территории региона, а также с образовавшейся кредиторской задолженностью наших медицинских учреждений. Уверена, что нам удастся найти финансирование на эти цели в ходе исполнения бюджета в будущем году. В вопросе реализации социальной политики считаю важным то, что предусмотрены средства на обеспечение жильём ветеранов боевых действий, которые встали в очередь до 2005 года».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проект Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств фонда и стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в будущем году. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС составят 18 миллиардов 134 миллиона рублей.

– Стоимость программы в будущем году составит 23 миллиарда 275 миллионов рублей – это немного больше чем в 2020 году. В документе подробно изложен перечень медицинских организаций, которые в ней участвуют, объём медицинской помощи, её виды и объём, перечень лекарств. Программа объёмная, и мы внимательно её изучим, прежде чем принять в окончательном чтении, – подчеркнула Надежда Максимова.