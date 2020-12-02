Депутаты предлагают правительству области предусмотреть при очередном уточнении областного бюджета на 2021 год дополнительные финансовые средства на закупку специальной пожарной техники

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания депутатов был проект областного бюджета на предстоящий период в части вопросов ведения комитета. В их числе - государственная программа «Общественная безопасность» на 2021-2025 годы.

В следующем году на её реализацию предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. На содержание государственной противопожарной службы – более 1,4 миллиарда рублей.

Комитет рекомендовал принять проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. Правительству области предложено предусмотреть при очередном уточнении областного бюджета на 2021 год и на плановый предстоящий период дополнительные финансовые средства на закупку для подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области основной и специальной пожарной техники, вспомогательной техники.