Депутаты предлагают провести индексацию социальных выплат с 1 июня 2020 года на 3,5%

В Мурманской областной Думе члены комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина обсудили корректировки областного бюджета на 2020 год. Законопроектом предусматривается индексация социальных выплат с 1 июня 2020 года на 3,5%.

Это коснется ежемесячного пособия на ребёнка, выплат приемным родителям, а также гражданам, ухаживающим за инвалидами, единовременного пособия при усыновлении, регионального материнского капитала, жилищно-коммунальной выплаты, социального пособия на погребение. На эти цели из региональной казны планируется выделить дополнительно 133 миллиона рублей.

Борис Пищулин пояснил, что финансовое обеспечение индексации планируется обеспечить за счёт оптимизации текущих расходов, перераспределения средств и сложившейся экономии. Парламентарии согласились с необходимостью увеличить социальную поддержку северян в условиях падения темпов развития экономики в связи с пандемией нового коронавируса. Комитет рекомендовал Думе принять проект закона.

Также депутаты обсудили отчёт об исполнении областного бюджета за 2019 год. Контрольно-счётная палата Мурманской области провела анализ годовой отчётности и представила своё заключение, в котором сформулированы замечания и предложения. Из-за ограничений, связанных с противодействием распространению нового коронавируса, проект впервые проходил публичные слушания заочно. Более трёх тысяч человек ознакомились с материалами отчёта на сайте областной Думы, зарегистрировано свыше 10 тысяч просмотров различной информации.

«От участников заочного обсуждения поступило три предложения для учёта в работе, в том числе по прожиточному минимуму, необходимости учёта мнения населения при планировании и создании социально значимых объектов благоустройства территорий, а также дополнительного внимания к состоянию и развитию рыбохозяйственного комплекса региона», – отметил Борис Пищулин.

Собственные доходы региональной казны в 2019 году выросли на 24,5% к показателям предыдущего года, что позволило увеличить финансирование практически по всем отраслям бюджетной сферы. Наиболее существенно это отразилось на дорожном хозяйстве, строительстве новых объектов, ремонтных работах, благоустройстве территорий, поддержке муниципальных образований региона.

Основные параметры областного бюджета 2019 года исполнены в следующих объёмах: доходы составили 82,6 млрд рублей, расходы – 78,8 млрд рублей, профицит – 3,8 млрд рублей.

«Такое завершение финансового года позволило нам создать хороший задел на 2020 год. За пять месяцев текущего года удалось сократить объём государственного долга Мурманской области. По итогам рассмотрения вопроса об отчёте об исполнении областного бюджета наш комитет подготовил рекомендации и предложения правительству региона для учёта в дальнейшей работе», – отметил Борис Пищулин.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект об исполнении бюджета за 2019 год в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также поддержали законопроект, который вносит изменения в региональное законодательство о налоге на имущество организаций. Предлагается установить новую льготную категорию налогоплательщиков, которые освобождаются от налога на имущество. К такой категории могут быть отнесены организации, которые заключили концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве. Налоговую льготу предполагается предоставлять на пять лет на имущество, созданного и введенного в эксплуатацию либо реконструированного в рамках этих соглашений, заключенных после 1 января 2020 года.