Депутаты предлагают расширить практику оказания адресной государственной соцпомощи

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Парламентарии обсудили изменения в региональный закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Предлагается расширить практику оказания адресной государственной социальной помощи и предоставить право на получение адресной помощи беременным женщинам в безусловном порядке на любом сроке беременности.

Также предлагается предоставить семьям с детьми право выбора на получение социального пособия на основании социального контракта. Это позволит создать условия для развития, образования и воспитания детей за счёт выплаты адресной помощи. Объём расходов областного бюджета в 2020 году на эти цели составляет более 166 миллионов рублей.

Депутаты также рассмотрели законопроект, который вносит изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Планируется увеличить доходную часть на 185 миллионов рублей и расходы на 204 миллиона рублей.

- Эти средства предусмотрены на заработную плату врачам и среднему медицинскому персоналу, а также на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологичеких заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров северян.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроекты в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, депутаты обсудили отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2019 год. Доходы бюджета Фонда в целом исполнены на 100% в объёме 17 миллиардов 296 миллионов рублей с перевыполнением плана на 141 тысячу рублей; расходы составили 17214 миллионов рублей или 99,4% от плана. Профицит бюджета фонда более 81 миллиона рублей. Большая часть оставшихся средств должны были быть направлены на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2019 год» в первом чтении.