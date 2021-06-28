Депутаты предлагают установить праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории Мурманской области

В Мурманской областной Думе 25 июня состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Региональные парламентарии рассмотрели проект закона о городах Мурманской области, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Законопроект разработан с целью определения особенностей правового положения городов, удостоенных данного почётного звания. Законом определяются формы взаимодействия органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят Города воинской славы, а также порядок финансового обеспечения мероприятий, связанных с присвоением городам этого почётного звания. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Комитет рекомендовал принять в первом чтении и окончательной редакции с учётом внесённых поправок.

Депутаты обсудили и поддержали принятие во втором чтении и окончательной редакции законопроекта «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области».

В документе учтены предложения, поступившие от органов местного самоуправления муниципальных образований, а также от исполнительных органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций. Предлагается установить праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории области, которые сыграли ключевую роль в формировании основ российской государственности, гражданского общества, а также с событиями, свидетельствующими о героических подвигах предыдущих поколений при защите Отечества. В частности, 6 мая – День присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой», 28 мая – День образования Мурманской области, 23 октября – День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

- Законопроект новый и достаточно важный для Мурманской области, - подчеркнул Владимир Мищенко. - Он определяет многие даты, обозначенные в истории Мурманской области, в том числе и периода Великой Отечественной войны, и послевоенного времени. Мы их знаем, отмечаем, но о них должны помнить наши дети и будущие поколения жителей Кольского края.

Региональные парламентарии рассмотрели проект закона Мурманской области «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Мурманской области». Он регулирует порядок организации и проведения общественной проверки, порядок проведения общественной экспертизы и общественных обсуждений, проводимых субъектами общественного контроля. Кроме того, законопроект определяет полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля.

- Сегодня как никогда актуален вопрос общественного контроля в различных сферах деятельности, - отметил Владимир Мищенко. - Этот проект закона обсуждался с общественными организациями, над ним работала Общественная палата Мурманской области. Комитет поддержал его принятие во втором чтении и окончательной редакции. В дальнейшем будем мониторить исполнение закона, и, если потребуется, внесём корректировки.